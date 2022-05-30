Тардиф о том, что россияне участвовали в конгрессе ИИХФ удаленно: «Не хочу акций протеста или политических заявлений на мероприятии»

Президент ИИХФ высказался о взаимоотношениях организации с .

– Даже на расстоянии можно сейчас почувствовать напряжение в отношениях между ИИХФ и Федерацией хоккея России, пускай российские представители были на конгрессе в онлайн-режиме. Было бы лучше, если бы кто-то из нашей федерации приехал в Тампере, и вы смогли бы пообщаться для большего понимания?

– Я хочу сосредоточиться на спорте и не хочу, чтобы на конгрессе были акции протеста или политические заявления. Личные контакты по поводу принятого решения у меня были, в том числе и с белорусской стороной, которой я объяснил это решение.

Мы общаемся с Дмитрием [Курбатовым], Александром [Богдановичем]. С Павлом [Буре] проблем нет, так как мы вместе работаем на совете, и он участвует в его заседаниях. Они были не согласны, но в любом случае у нас сохраняется диалог на уровне совета, в котором они могут принимать участие.

Но мы также говорим о безопасности нашей организации, в том числе россиян и белорусов. Думаю, что условия сейчас не позволяют сосредоточиться на спорте, и надеюсь, что на следующем конгрессе ситуация прояснится, – сказал Люк Тардиф.