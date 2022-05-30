Сборная России сохранила 3-е место в рейтинге ИИХФ, несмотря на неучастие в ЧМ по хоккею 2022

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Россия сохранила 3-е место в рейтинге ИИХФ после ЧМ по хоккею 2022. Финляндия – 1-я, Канада – 2-я

Рейтинг учитывает результаты команд на ЧМ и Олимпиадах за последние четыре года.

Топ-5 рейтинга остался неизменным по сравнению с состоянием на март после Олимпиады-2022.

Топ-10 рейтинга ИИХФ (в скобках – позиция в предыдущем рейтинге)

1. Финляндия – 4130 очков

2. Канада – 3990

3. РОССИЯ – 3935

4. США – 3775

5. Швеция – 3675

6 (7). Чехия – 3650

7 (6). Швейцария – 3590

8. Словакия – 3590

9. Германия – 3555

10. Дания – 3335

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