Кари Ялонен о 6 голах в 3-м периоде матча с США: «Я не волшебник, просто тренер»

Кари Ялонен высказался после победы над США (8:4) в матче за 3-е место ЧМ по хоккею 2022.

– Это было невероятное путешествие для команды. Чехия ждала эту медаль 10 лет, а это очень долго.

– На третий период как будто вышла совсем другая команда…

– Я не волшебник, просто тренер. Мы допустили три большие ошибки в первом периоде, они смогли их использовать. Тем не менее мы сохранили позитивный настрой.

Мы вернулись в игру. Что было в третьем периоде… Никто не может сказать, как мы получили такое превосходство, – сказал сказал главный тренер сборной Чехии.

Сборная США пропустила 6 голов в 3-м периоде матча с Чехией на ЧМ по хоккею 2022. Пастрняк сделал хет-трик

Чехия выиграла медаль на ЧМ по хоккею впервые с 2012 года