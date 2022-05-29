Капитан Чехии Червенка о посещении церкви во время плей-офф: «Чувствовал, что это необходимо»

высказался после победы над США (8:4) в матче за 3-е место ЧМ по хоккею 2022.

забросила 6 шайб в третьем периоде.

«Я потерял голос в третьем периоде? Это все голы. Мы кричали каждые 20 секунд. Это лучший способ выплеснуть эмоции. Ты празднуешь всей командой, нужно получать от этого удовольствие.

Несмотря на невзгоды, мы где-то нашли силы, подняли голову и уверенно вышли в третьем периоде. Мы знали, что это были последние 20 минут сезона. Мы просто оставили все там, Пастрняк забил в начале периода. У нас появился один момент, а потом это было уже невозможно остановить.

3 гола за 3 минуты? Послушайте, я даже говорить не могу. Это было прекрасное чувство, такое не каждый год испытываешь. Это огромное облегчение, стресса хватит почти на три недели.

Перед чемпионатом целью была медаль. Хоть мы и говорим так, мы знаем, что путь не будет легким. Оправиться от матча с Канадой было непросто, даже сегодня все было не так, как планировалось.

Во время матчей плей-офф я ходил в церковь? Я чувствовал, что это необходимо», – сказал капитан сборной Чехии.

Чехия выиграла медаль на ЧМ по хоккею впервые с 2012 года