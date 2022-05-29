Фетисов об ИИХФ: «Какие у них основания отстранять Россию от ЧМ? Политику нужно убирать из спорта!»

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Вячеслав Фетисов высказался о решении ИИХФ не допустить Россию на ЧМ по хоккею 2023.

«Какие у них есть основания для того, чтобы отстранять сборную России и Беларусь от чемпионата мира? Организация уважаемая, а принимает очень странные решения! Из-за ситуации в стране? Ситуации бывают разные. Пускай тогда они вводят статьи и правила. Таких же правил нигде нет. Эмоции – это одно, а жизнь спортсменов совершенно другое.

Политику нужно убирать из спорта! Нам нужно предъявить им все возможные претензии. Они задевают моральную составляющую, финансовую и многое другое. Такими темпами наша система развалится, этого допустить нельзя!» – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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