Микаэль Гранлунд считает, что Ялонен может успешно поработать в НХЛ: «Не вижу причин, почему нет. Европейские тренеры могут многое привнести в лигу»

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Микаэль Гранлунд считает, что Юкка Ялонен мог бы успешно поработать в НХЛ. 

Специалист возглавляет сборную Финляндии с 2018 года. До этого он работал с ней с 2008 по 2012 годы. В его активе две победы на чемпионатах мира (2011, 2019 годы) и Олимпиаде-2022. 

Сейчас ему помогает главный тренер шведского «Брюнэса» Микко Маннер.  

«Это тренеры высшего класса. Мы наблюдаем это в течение последних нескольких лет. Это четвертый финал подряд (три чемпионата мира и одна Олимпиада – прим. Sports.ru).  

Они проделали отличную работу, и все игроки верят в них. Вот почему играть за сборную Финляндии так приятно. Я рад, что приехал. 

Смогли бы они успешно поработать в НХЛ? Я не вижу причин, почему нет. Время покажет, что из этого выйдет, но я думаю, что в целом европейские тренеры могут многое привнести в НХЛ», – сказал форвард «Нэшвилла» и сборной Финляндии. 

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