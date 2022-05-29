Мессье о вылете «Торонто» от «Тампы»: «Это не позор. Их обыграла невероятная команда с чемпионской ДНК и вратарем, который может стать лучшим в истории»

считает, что «Торонто» прогрессирует, несмотря на новый вылет в 1-м раунде.

Команда уступила «Тампе» (3-4). С 2004 года «Лифс» не могут выиграть серию плей-офф.

«Когда я следил за «Торонто» в этом плей-офф, то заметил заметную разницу в поведении и языке тела , и .

Они играли в гораздо более интенсивном темпе, чем раньше. Поражение ранило их больше. Все это, как вы надеетесь, помогает командам расти.

Я считаю, что их обыграла невероятная команда с чемпионской ДНК и вратарем [Андреем Василевским], который может стать лучшим в истории.

Не думаю, что это позор для «Лифс». Я увидел значительный прогресс», – сказал шестикратный обладатель Кубка Стэнли.

Черри о вылете «Торонто» в 2021 году: «Катастрофа. У них не было интереса, никакого огня. 7-й матч был похож на игру регулярки»