Мэттьюс о вылете «Торонто»: «Тампа» тоже через многое прошла. Были тяжелые поражения, разбитые сердца. Мы сейчас в этой точке»

Остон Мэттьюс сравнил путь «Торонто» с историей преодоления «Тампы».
«Лифс» проиграли «Лайтнинг» в серии первого раунда Кубка Стэнли (3-4, 1:2 в седьмом матче) и вновь рано выбыли из борьбы за трофей.
«В такой игре все решают сантиметры. К сожалению, сегодня мы проиграли. Это по-настоящему расстраивает и разочаровывает.
Все парни бились и выложились по максимуму. В конечном счете они реализовали на один момент больше.
«Тампа» выиграла Кубок Стэнли два раза подряд. Эта команда тоже через многое прошла, а потом выдала два невероятных года подряд.
Были тяжелые поражения, разбитые сердца. Мы сейчас находимся в этой точке», – сказал форвард «Торонто».
«Тампа» забрала решающий матч серии! «Торонто» уже 18 лет без второго раунда Кубка Стэнли