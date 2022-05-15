Мэттьюс о вылете «Торонто»: «Тампа» тоже через многое прошла. Были тяжелые поражения, разбитые сердца. Мы сейчас в этой точке»

сравнил путь с историей преодоления «Тампы».

«Лифс» проиграли «Лайтнинг» в серии первого раунда Кубка Стэнли (3-4, 1:2 в седьмом матче) и вновь рано выбыли из борьбы за трофей.

«В такой игре все решают сантиметры. К сожалению, сегодня мы проиграли. Это по-настоящему расстраивает и разочаровывает.

Все парни бились и выложились по максимуму. В конечном счете они реализовали на один момент больше.

выиграла два раза подряд. Эта команда тоже через многое прошла, а потом выдала два невероятных года подряд.

Были тяжелые поражения, разбитые сердца. Мы сейчас находимся в этой точке», – сказал форвард «Торонто».

«Тампа» забрала решающий матч серии! «Торонто» уже 18 лет без второго раунда Кубка Стэнли