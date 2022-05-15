Мэттьюс о вылете «Торонто»: «Тампа» тоже через многое прошла. Были тяжелые поражения, разбитые сердца. Мы сейчас в этой точке»

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Остон Мэттьюс сравнил путь «Торонто» с историей преодоления «Тампы».

«Лифс» проиграли «Лайтнинг» в серии первого раунда Кубка Стэнли (3-4, 1:2 в седьмом матче) и вновь рано выбыли из борьбы за трофей. 

«В такой игре все решают сантиметры. К сожалению, сегодня мы проиграли. Это по-настоящему расстраивает и разочаровывает. 

Все парни бились и выложились по максимуму. В конечном счете они реализовали на один момент больше. 

«Тампа» выиграла Кубок Стэнли два раза подряд. Эта команда тоже через многое прошла, а потом выдала два невероятных года подряд.

Были тяжелые поражения, разбитые сердца. Мы сейчас находимся в этой точке», – сказал форвард «Торонто». 

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