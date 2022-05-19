Подколзин о «Торонто»: «Говорят, их прокляли. С таким составом не проходить первый раунд – удивительно»

Теги Торонто Кубок Стэнли Ванкувер НХЛ Игорь Ожиганов Вильям Нюландер Тэтчер Демко Митч Марнер Остон Мэттьюс Василий Подколзин Хоккей

Василий Подколзин рассказал, против кого ему сложно играть в НХЛ.

– Против Мэттьюса. Их тройка с Нюландером и Марнером очень сильная. Как-то попал под Мэттьюса: он был за воротами, поднял шайбу на крюк, а я стоял и не понимал, что мне делать. Остон тогда чуть лакросс не забил, славу богу, Демко поймал.

Мне Ожиганов рассказывал про Мэттьюса, и вот я убедился сам. То, какие у него руки, как он управляет своим телом, это очень круто. У меня жена особо в хоккее не разбирается, ну так, поверхностно. Так после игры с «Торонто» сказала, что 34-й номер очень хорошо играл.

– Только в плей-офф это им что-то не помогает.

– Не знаю, что с ними. Говорят, что их прокляли. С таким составом не проходить первый раунд – удивительно, – сказал нападающий «Ванкувера».

«Торонто» выбыл из стартового раунда плей-офф в 6-м сезоне подряд. Последний раз клуб выходил во 2-й раунд в 2004-м

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные