рассказал, против кого ему сложно играть в .

– Против Мэттьюса. Их тройка с Нюландером и Марнером очень сильная. Как-то попал под Мэттьюса: он был за воротами, поднял шайбу на крюк, а я стоял и не понимал, что мне делать. Остон тогда чуть лакросс не забил, славу богу, Демко поймал.

Мне Ожиганов рассказывал про Мэттьюса, и вот я убедился сам. То, какие у него руки, как он управляет своим телом, это очень круто. У меня жена особо в хоккее не разбирается, ну так, поверхностно. Так после игры с сказала, что 34-й номер очень хорошо играл.

– Только в плей-офф это им что-то не помогает.

– Не знаю, что с ними. Говорят, что их прокляли. С таким составом не проходить первый раунд – удивительно, – сказал нападающий .

«Торонто» выбыл из стартового раунда плей-офф в 6-м сезоне подряд. Последний раз клуб выходил во 2-й раунд в 2004-м