Отец Василевского: «Торонто» был достоин победы в серии. Но в 6-й и 7-й играх «Тампа» преобразилась, в том числе и Андрей»

Отец Андрея Василевского считает, что был достоин победы над «Тампой».

«Лайтнинг» обыграли «Лифс» в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2:1, 4-3).

«Никто бы плохого слова не сказал, если бы они не выиграли сегодня, потому что «Торонто» тоже был достоин победы. Получилось так, что «Тампа» научилась управлять своими эмоциями, своими ресурсами. Цели заточены под победу. Немаловажный фактор – роль игры вратаря.

Эта игра в копилку опыта не только его карьеры, но и в историю команды, потому что до начала шестой игры мне казалось, что «Тампа» была более сытой командой, а «Торонто» – более голодной, и они были достойны победы в этой серии.

В шестой и седьмой играх преобразилась, в том числе и Андрей, и не дала шанс «Торонто». Мне понравились слова главного тренера «Тампы» : «Мы в шестой игре приоткрыли дверь, что нам мешает в эту дверь ворваться». Он – хороший мотиватор», – сказал Андрей Василевский-старший.