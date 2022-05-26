eBay выпустит коллекцию NFT-токенов с Гретцки

eBay запускает коллекцию NFT-токенов с .

Компания объявила о выпуске ограниченным тиражом 13 цифровых коллекционных токенов в партнерстве с платформой Web3 OneOf, каждый из которых содержит трехмерное анимированное изображение Гретцки, выполняющего одно из своих фирменных движений на льду.

В течение года OneOf в сотрудничестве с eBay планирует выпустить дополнительные серии NFT с участием культовых спортсменов и «новой интерпретацией культовых обложек Sports Illustrated в эпоху Web3».

«40 лет назад я был благодарен за то, что оказался на обложке Sports Illustrated, это был грандиозный момент в моей жизни.

Для меня большая честь подарить этот коллекционный опыт моим хоккейным фанатам, которые десятилетиями следили за моей карьерой», – сказал лучший снайпер и бомбардир в истории НХЛ.

NFT-токен – криптографический сертификат уникальности цифрового объекта.

Карточку 1979 года с 18-летним Гретцки продали за рекордные 3,75 млн долларов