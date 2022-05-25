Драйзайтль – первый игрок в истории НХЛ с 3+ очками в 4 играх плей-офф подряд

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Леон Драйзайтль – первый игрок в истории НХЛ с 3+ очками в 4 играх плей-офф подряд.

Форвард «Эдмонтона» сделал 3 результативные передачи в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Калгари» (5:3, 3-1). 

Немецкий нападающий стал новым рекордсменом Кубка Стэнли, набрав 3 или более очков в 4 матчах подряд.

В первых трех играх серии он набирал 3 (1+2), 3 (1+2) и 4 (0+4) очка соответственно. 

Всего в текущем плей-офф у немецкого нападающего стало 22 (7+15) балла в 11 играх. 

Кроме того, Драйзайтль стал вторым игроком в истории «Эдмонтона», сделавшим по 2+ передачи в 4 играх плей-офф подряд. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (5 игр подряд в плей-офф-1983). 

«Эдмонтон» и «Калгари» устроили комедию в четвертом матче: нелепые голы, хиты на партнерах. Но «Ойлерс» выиграли даже так

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