Карточку 1979 года с 18-летним Гретцки продали за рекордные 3,75 млн долларов

Коллекционная карточка 1979 года с изображением лучшего бомбардира в истории НХЛ Уэйна Гретцки в 18-летнем возрасте была продана на интернет-аукционе Heritage Auctions.

Сумма сделки стала рекордной для хоккейных карточек – 3,75 млн долларов.

Карточка-новичка O-Pee-Chee сезона-1979/80 была выпущена перед дебютом Гретцки в НХЛ в составе .

Это одна из двух карточек-новичка O-Pee-Chee с Гретцки, которые получили высшую оценку «10» от компании PSA, занимающейся экспертизой в данной области.

Примечательно, что предыдущий рекорд был установлен в декабре 2020 года, когда аналогичная карточка с высшей оценкой была продана за 1,29 млн долларов. Она стала первой хоккейной карточкой, проданной за сумму свыше 1 млн долларов.