Зарплата Шипачева в «Ак Барсе» – 75 млн рублей в каждом из трех сезонов, Войнова – 65 в первом и 75 в двух последующих («СЭ»)

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Вадим Шипачев будет получать по 75 миллионов рублей за сезон по контракту с «Ак Барсом»

Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата 35-летнего нападающего будет такой в каждом из трех сезонов по его контракту с казанским клубом. 

Ранее у игрока действовал контракт с «Динамо», по которому он должен был получить по 95 млн рублей в каждом из двух следующих сезонов. 

Защитник Вячеслав Войнов получит в следующем сезоне 65 млн, а в двух последующих – по 75. 

По старому контракту зарплата 32-летнего игрока в следующем сезоне составляла 75 млн. 

Таким образом, в платежке на следующий сезон «Ак Барс» сэкономил 30 млн рублей.

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