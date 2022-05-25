Зарплата Шипачева в «Ак Барсе» – 75 млн рублей в каждом из трех сезонов, Войнова – 65 в первом и 75 в двух последующих («СЭ»)

будет получать по 75 миллионов рублей за сезон по контракту с .

Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата 35-летнего нападающего будет такой в каждом из трех сезонов по его контракту с казанским клубом.

Ранее у игрока действовал контракт с «Динамо», по которому он должен был получить по 95 млн рублей в каждом из двух следующих сезонов.

Защитник Вячеслав Войнов получит в следующем сезоне 65 млн, а в двух последующих – по 75.

По старому контракту зарплата 32-летнего игрока в следующем сезоне составляла 75 млн.

Таким образом, в платежке на следующий сезон «Ак Барс» сэкономил 30 млн рублей.