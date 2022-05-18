Шипачев и Войнов продлили контракты с «Ак Барсом» до 2025 года

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Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов продлили контракты с «Ак Барсом».

Соглашения обоих хоккеистов с казанским клубом рассчитаны до конца сезона-2024/25.

Шипачев и Войнов перешли в «Ак Барс» из «Динамо» в обмен на денежную компенсацию 5 мая.

35-летний Шипачев в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром КХЛ с 67 (24+43) очками в 48 матчах. В 11 матчах Кубка Гагарина на его счету 10 (3+7) баллов.

32-летний Войнов набрал в регулярке 31 (5+26) очко в 40 матчах. В 11 матчах плей-офф на его счету 10 (5+5) баллов.

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