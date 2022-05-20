Вадим Шипачев: «Мы со Славой Войновым не суперигроки, просто умеем играть в хоккей. У «Ак Барса» хороший состав, но мы не фавориты»

заявил, что не считает себя и суперигроками.

– Уже готовлюсь к новому сезону, слетал в Казань, мне там показали базу, раздевалку. Все очень понравилось.

– С тренером Олегом Знарком уже переговорили? Вы ведь давно близко знакомы.

– Конечно, созваниваемся и общаемся. Но ведь формально Олега Валерьевича главным тренером «Ак Барса» еще не объявили. Пока он просто хороший человек. Говорили о жизни.

– Как «Ак Барсу» удалось забрать у «Динамо» двух суперигроков за тысячу рублей?

– Не супер. Просто мы со Славой Войновым умеем играть в хоккей. Это бизнес, ничего личного. От меня тут ничего не зависело.

– В Казани собирается очень мощный состав. Будет ли это дополнительным психологическим давлением на вас?

– В много хороших команд – Ярославль («Локомотив»), «Магнитка», СКА, ЦСКА. У нас тоже хороший состав, но мы не фавориты. На бумаге никто ничего никогда не выигрывает. Выигрывают на льду, – сказал форвард .