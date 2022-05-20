Зарплата Шипачева в «Ак Барсе» – 75-80 млн рублей в год, Войнова – 60-65 млн (Metaratings)

Стала известна зарплата и в .

18 мая казанский клуб о подписании новых трехлетних соглашений с хоккеистами.

Окладная часть Шипачева по новому контракту составит 75-80 миллионов рублей в год. Зарплата Войнова, в свою очередь, составит 60-65 миллионов рублей, об этом сообщает Metaratings.ru

Шипачев и Войнов перешли в «Ак Барс» из «Динамо» в обмен на денежную компенсацию 5 мая.

Добавим, что летом 2021 года публиковалась платежная ведомость «Динамо», в которой годовая зарплата Шипачева – 95 миллионов рублей, Войнова – 70.