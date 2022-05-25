Где смотреть матч Швейцария — США ¼ ЧМ по хоккею: во сколько начало прямой трансляции 26 мая

Швейцария первенствовала у себя в группе А, не потерпела ни одного поражения и набрала больше всех очков среди участников чемпионата. Таким образом встречи с фаворитами сборными Финляндии и Швеции удалось избежать, а американцы им вполне по силам. Матч состоится в Ледовом дворце в Хельсинки, начало в 20:20 по московскому времени.

¼ финала. Ледовый дворец, Хельсинки. Швейцария — США, начало матча в 20:20, трансляция — «Матч ТВ» или «Матч! Страна»

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