Где смотреть матч Швейцария — США ¼ ЧМ по хоккею: во сколько начало прямой трансляции 26 мая

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Швейцария первенствовала у себя в группе А, не потерпела ни одного поражения и набрала больше всех очков среди участников чемпионата. Таким образом встречи с фаворитами сборными Финляндии и Швеции удалось избежать, а американцы им вполне по силам. Матч состоится в Ледовом дворце в Хельсинки, начало в 20:20 по московскому времени.

  • ¼ финала. Ледовый дворец, Хельсинки. ШвейцарияСША, начало матча в 20:20, трансляция — «Матч ТВ» или «Матч! Страна»

Сетка плей-офф ЧМ по хоккею 2022 — расписание матчей ¼ матчей Чемпионата мира по хоккею

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