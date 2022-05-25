Сетка плей-офф ЧМ по хоккею 2022 — расписание матчей ¼ матчей Чемпионата мира по хоккею

В заключительный день группового этапа Чемпионата мира по хоккею 2022 сформировались все пары плей-офф. Интересно, что все три команды претенденты на золото по мнению букмекеров — Финляндия, Швеция и Канада, оказались в одной половине сетки. Матчи четвертьфинала пройдут 26 мая, представляем вашему вниманию расписание встреч.

В полуфинале между собой встречаются победители первой и второй пары команд. Вторую пару полуфиналистов составят победители третьей и четвертой пары соперников. Полуфинальные поединки пройдут 28 мая, матч за третье место и финал состоятся 29 мая.