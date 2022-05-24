Есмантович о сборной России: «Это святая святых. Если представится еще один шанс и мне предложат поработать там, однозначно соглашусь»

Игорь Есмантович рассказал, почему прекратил работу в сборной России.

– Почему история со сборной для вас на данном этапе закончилась?

– Ситуация выглядит очень просто. Когда подписывались контракты, то стояли определенные задачи. Они прорабатывались не только на Олимпиаду, но и на чемпионат мира.

На момент подписания планы строились на короткий срок. Но видите, как все обернулось. Чемпионат мира отменили, и неизвестно, когда сборная России вернется к международным соревнованиям.

Недавно прошел тренерский совет, где Алексей Жамнов отчитался о своей работе. Была дана оценка тренерскому штабу. Как дальше все сложится – пока никто не знает.

– Вам бы хотелось быть частью сборной?

– Сборная – это национальная идея для любого спортсмена, который туда стремится. Хочет работать, выигрывать и привносить все лучшее, что умеет.

Если представится еще один шанс и мне будет предложено поработать там, то я однозначно соглашусь. Это святая святых, – сказал президент , который работал консультантом сборной России во время Олимпиады.