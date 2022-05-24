Юрзинов предложил идею нового турнира: «Создаем 4 сборных – Центра, Запада, Сибири и Урала с Поволжьем. Проводим этапы во время Евротура»

Владимир Юрзинов предложил проводить турнир с участием сборных макрорегионов России.

– Уже говорил о том, что нам всем вместе нужно подумать над идеей Евразиятура – с участием сборных России, Белоруссии, Казахстана и, возможно, Китая. Он должен проходить параллельно с традиционным , с максимальным вниманием со стороны болельщиков и специалистов.

Но это самый простой вариант. Возьму на себя смелость предложить второй, более сложный и интересный.

– О чем речь?

– Со многих точек зрения интересен и внутренний тур. Создаем четыре сборных – Центра, Запада, Сибири и Урала с Поволжьем. Проводим этапы также во время Евротура и на новых аренах, которые активно строятся, – в Омске, Санкт-Петербурге, Новосибирске и так далее.

Сборную Центра предлагаю возглавить Сергею Федорову, Запада – , Сибири – специально вызванному , которого так полюбили журналисты, Урала с Поволжьем – дуэту и , молодого и интересного специалиста, который в свое время вышел из нашего «Динамо» и который недавно получил заслуженный шанс в «Салавате Юлаеве».

При любом варианте получаем в ходе сезона четыре турнира сборных, тренеров, идей. Параллельно в этом же формате организуем турниры молодежных сборных. Проводим тренерские семинары – по обмену опытом и методиками. Тот же Хартли проработал в нашем хоккее много лет, но улетел от нас в Канаду на следующий же день после завершения сезона.

А где его наследие? Что за эти годы он дал отечественному хоккею? Почему бы не выслушать канадца, обсудить его плюсы и минусы?

В свое время многие канадские тренеры приезжали к нам с Виктором Васильевичем Тихоновым на учебу, тот же Дэйв Кинг благодаря таким стажировкам сделал карьеру и в НХЛ, и в национальной сборной. Имеет смысл продолжать такое тренерское взаимодействие, пусть мы в нем, наверное, уже не лидеры. И новый формат турниров сборной здесь только в помощь, – сказал бывший тренер сборной СССР.