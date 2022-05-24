Юрзинов о КХЛ: «Не нужно гнаться за количеством матчей. Игры превращаются в рутину, это мы видим и по результативности, и по посещаемости»

выступил против увеличения числа матчей в .

«Мое мнение: КХЛ и тем более не нужно гнаться за количеством матчей. Молодежь никогда не будет прогрессировать без правильного тренировочного процесса. Может, состоявшимся мастерам тренировки не так нужны, они реализуют себя через игры. Но мы видим, что таких мастеров сегодня не так много даже в КХЛ.

Уже говорил о том, что сегодня не все наши клубы КХЛ готовы выдавать по 60 качественных матчей за чемпионат, некоторые игры превращаются в рутину.

Это мы видим и по результативности, которая отнюдь не высшая в Европе, и по посещаемости, которой тоже пока не можем похвастаться. Ну а матчи сборных – это всегда аншлаги, во всех городах страны. И это высокий уровень игры.

В принципе в последние годы хороший баланс между матчами клубов и сборных был найден. Так что времени хватит всем!» – уверен бывший тренер сборной СССР.

Юрзинов предложил идею нового турнира: «Создаем 4 сборных – Центра, Запада, Сибири и Урала с Поволжьем. Проводим этапы во время Евротура»