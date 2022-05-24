Константин Курашев: «Филипп хотел сыграть с Россией. Мы все расстроились, что команда не участвует в ЧМ по хоккею 2022»

Константин Курашев рассказал, почему его сын играет за сборную Швейцарии.

Специалист много лет работал тренером в Швейцарии, его сын играет за сборную страны на ЧМ по хоккею 2022.

«Я не веду активную жизнь в сети, но какие-то ссылки о Филиппе все равно приходят. Пишут: «Почему уехал?» или «Почему играет за Швейцарию, а не за Россию».

Ну, так сложилось в жизни, понимаете? Филипп родился в Швейцарии. Ждал предложения из России, но не получилось. И, получив предложение из сборной Швейцарии, он согласился играть за сборную этой страны. Потому что он мечтает играть на самом высоком уровне – на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Повторюсь, я не отслеживаю сеть. Но когда я встречался с людьми, отношение было положительным, не было никакой ненависти к нам.

Филипп хотел сыграть со сборной России, потому что его кумирами всегда были российские звезды хоккея. Мы все расстроились, что сборные России и Беларуси не участвуют в чемпионате мира», – сказал бывший хоккеист и тренер.