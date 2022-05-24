Президент ЦСКА о Радулове: «Я ему часы не дарил. Интерпретация моих разговоров доходит до такого обмусоливания, что люди сами что-то дописывают»

Игорь Есмантович высказался касательно ситуации с нападающим Александром Радуловым.

– Правда, что Радулов, уехав в , ни подарок не вернул, ни обещание подписать новый контракт с ЦСКА не выполнил?

– Все, что касается в рамках моего официального выступления, лучше бы было обсудить вместе с ним. Интерпретация моих разговоров доходит до такого обмусоливания, что люди сами что-то доделывают, дописывают, договаривают. Часы и так далее.

Об этом не хочется говорить. Это какие-то склочные вещи. Могу лишь сказать, что Александр дал слово и руководителю клуба, и мне, и Сергею Федорову, который тогда был главным менеджером, что он остается в России на длинный контракт. Мы спокойно ждали конца сезона, чтобы подписать соглашение.

В самый последний момент Александр нашел причины этого не делать, собрал вещи и уехал в Америку. Но вы лучше спросите у него. Мое интервью – это одно, а здесь должна быть обоюдная история. Могу добавить, что я ему часы не дарил, – сказал президент ЦСКА.

Радулов обещал остаться в ЦСКА и получил дорогие часы от высокого руководства клуба («СЭ»)

Есмантович назвал Радулова предателем: «Уехал в Америку, хотя была договоренность, что он подпишет контракт с ЦСКА»