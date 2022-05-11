Радулов хочет остаться в НХЛ («Матч ТВ»)

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Александр Радулов хочет остаться в НХЛ на фоне слухов о возвращении в КХЛ.

Как сообщает «Матч ТВ», 35-летний нападающий видит продолжение своей карьеры в НХЛ – он может перейти в любой клуб лиги как неограниченно свободный агент.

У форварда в конце сезона завершается контракт с «Далласом» с зарплатой 6,25 миллиона долларов.

По следующему контракту хоккеисту придется идти на серьезное снижение зарплаты.

В случае, если соглашений с другими клубами в НХЛ достигнуто не будет, возвращение Радулова в ЦСКА исключено.

В этом сезоне Радулов набрал 22 (4+18) балла за результативность при полезности «минус 20» в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ.

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