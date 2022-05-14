Вайсфельд об обиде ЦСКА на Радулова: «Мы не знаем, насколько слова Есмантовича соответствуют действительности. Александр пока ничего не говорил»

считает, что в ситуации с обидой ЦСКА на Радулова нужно выслушать игрока.

Ранее президент армейцев Игорь Есмантович обвинил форварда в предательстве из-за его ухода из команды в 2016 году.

Александр Радулов провел в ЦСКА 4 сезона, а затем вернулся в НХЛ, подписав контракт с «Монреалем».

«Могу сказать, что в эмоциональном плане я Есмантовича понимаю. Ведь ни для кого не секрет, что часто бывают ситуации, когда ты договариваешься с игроком, по рукам ударяешь, а потом открываешь интернет, а он уже в другой команде. Обидно!

Другой вопрос, что мы не знаем, о чем они разговаривали, и насколько слова президента ЦСКА соответствуют действительности. Было ли обещание со стороны Радулова подписать контракт с ?

Когда двое о чем-то договариваются, судить потом об этом по высказыванию одного из них – не совсем корректно. Ведь Александр по этому поводу пока публично ничего не говорил», – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.