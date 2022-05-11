Есмантович назвал Радулова предателем: «Уехал в Америку, хотя была договоренность, что он подпишет контракт с ЦСКА»

Игорь Есмантович считает, что предал ЦСКА.

Ранее появилась информация о том, что 35-летний форвард может вернуться в после завершения контракта с .

«Мы не ведем переговоров с Радуловым.

Человек, который предал ЦСКА, не может подписать контракт с нами. Он уехал в Америку, когда была договоренность, что он подпишет контракт с ЦСКА.

Стараемся не возвращаться к этому персонажу», – сказал президент ЦСКА.

Радулов выступал за с 2012 по 2016 год, после чего подписал контракт с «Монреалем».

В этом сезоне Радулов набрал 22 (4+18) балла за результативность при полезности «минус 20» в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ.