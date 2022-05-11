Радулов обещал остаться в ЦСКА и получил дорогие часы от высокого руководства клуба («СЭ»)

Появились подробности разногласий ЦСКА и .

Президент московского клуба Игорь Есмантович сказал, что хоккеист является предателем в глазах ЦСКА, поскольку он не остался в команде после сезона-2015/16, а уехал в .

Как отметил Есмантович, с нападающим уже был согласован контракт на пять лет.

По информации «Спорт-Экспресса», Радулов действительно обещал остаться в и, кроме солидного контракта, Александр получил в подарок дорогие часы от высокого руководства армейцев.

Их хоккеист попросил для своего отца. Предполагалось, что Радулов продолжит играть за ЦСКА.

Однако нападающий отправился в НХЛ, где подписал однолетний контракт с на 5,75 миллиона долларов в год.

Проведя сезон в канадском клубе, Радулов затем перешел в , подписав 5-летний контракт на 6,25 млн долларов в год. Это соглашение истекает в конце этого сезона.