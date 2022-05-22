Крикунов о лимите в КХЛ: «Сокращение – государственная позиция, Ротенберг знает, о чем говорит. Лига избегает темы, слова Морозова – недальновидные»

Теги Алексей Морозов Владимир Крикунов КХЛ Аркадий Ротенберг лимит на легионеров Чемпионат.com Хоккей

Владимир Крикунов считает, что сокращение легионеров в КХЛ – государственная позиция.  

«Была бы моя воля, я бы вообще не допускал иностранцев для участия в чемпионате КХЛ, тем более вратарей. Сейчас они нам точно не нужны.

Те, кто приедут, будут только занимать места молодых российских игроков в клубах. Легионеров высокого уровня сейчас можно не ждать.

Аркадий Ротенберг уже заявил, что через сезон будет сокращение. Это государственная позиция, он знает, о чем говорит.

Не пойму, почему своими высказываниями Морозов дает понять, что лига старается всячески избегать темы легионеров. Это недальновидные слова», – сказал заслуженный тренер России. 

Ранее председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг сообщил, что лимит на легионеров в сезоне-2023/24 будет сокращен до трех игроков.

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что вопрос лимита на сезон-2023/24 не обсуждался. 

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