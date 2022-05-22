Крикунов о лимите в КХЛ: «Сокращение – государственная позиция, Ротенберг знает, о чем говорит. Лига избегает темы, слова Морозова – недальновидные»

считает, что сокращение легионеров в – государственная позиция.

«Была бы моя воля, я бы вообще не допускал иностранцев для участия в чемпионате КХЛ, тем более вратарей. Сейчас они нам точно не нужны.

Те, кто приедут, будут только занимать места молодых российских игроков в клубах. Легионеров высокого уровня сейчас можно не ждать.

уже заявил, что через сезон будет сокращение. Это государственная позиция, он знает, о чем говорит.

Не пойму, почему своими высказываниями Морозов дает понять, что лига старается всячески избегать темы легионеров. Это недальновидные слова», – сказал заслуженный тренер России.

Ранее председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг сообщил, что лимит на легионеров в сезоне-2023/24 будет сокращен до трех игроков.

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что вопрос лимита на сезон-2023/24 не обсуждался.