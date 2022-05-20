Морозов сказал, что КХЛ не обсуждала лимит на сезон-2023/24. Ротенберг заявил, что иностранцев будет три

Алексей Морозов ответил на вопрос о лимите на легионеров в КХЛ.
– ФХР приняло решение сократить количество легионеров с пяти до трех. Это закон или рекомендация?
– Мы встречались в Минспорта и отстаивали свою позицию – сохранить количество легионеров. Пять иностранцев в команде – оптимальное число.
В министерстве нас услышали, и сегодня я получил подтверждение, что в следующем сезоне менять ничего не будут. Следующие сезоны мы пока не обсуждали.
– Паузы в сезоне сохранятся?
– Пока не пришли к единому мнению.
Непонятно, в каких турнирах будет участвовать наша сборная. После того, как найдем консенсус, сразу приступим к формированию календаря, – сказал президент КХЛ.
Ранее председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг сообщил, что лимит на легионеров в сезоне-2023/24 будет сокращен до трех игроков.