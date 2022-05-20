Морозов сказал, что КХЛ не обсуждала лимит на сезон-2023/24. Ротенберг заявил, что иностранцев будет три

ответил на вопрос о лимите на легионеров в .

– ФХР приняло решение сократить количество легионеров с пяти до трех. Это закон или рекомендация?

– Мы встречались в Минспорта и отстаивали свою позицию – сохранить количество легионеров. Пять иностранцев в команде – оптимальное число.

В министерстве нас услышали, и сегодня я получил подтверждение, что в следующем сезоне менять ничего не будут. Следующие сезоны мы пока не обсуждали.

– Паузы в сезоне сохранятся?

– Пока не пришли к единому мнению.

Непонятно, в каких турнирах будет участвовать наша сборная. После того, как найдем консенсус, сразу приступим к формированию календаря, – сказал президент КХЛ.

Ранее председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг сообщил, что лимит на легионеров в сезоне-2023/24 будет сокращен до трех игроков.