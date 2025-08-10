«Авангард» заплатил «Соколу» 20 млн рублей за Юрия и Илью Кожуховых. Форварды будут выступать за «Омские крылья» (Артур Хайруллин)

«Авангард» выплатил «Соколу» 20 млн рублей за Юрия и Илью Кожуховых.

Клуб из Омска подписал односторонние контракты с 25-летними братьями-близнецами. Соглашения с нападающими рассчитаны на 2 года.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, «Авангард » заплатил «Соколу » 20 миллионов рублей за Юрия и Ильи Кожуховых. Они будут играть за «Омские Крылья», фарм-клуб «Авангарда».

В сезоне-2024/25 оба игрока провели в красноярском «Соколе». На счету Юрия 61 матч в регулярном чемпионате Olimpbet ВХЛ и 27 (16+11) очков. Илья записал на свой счет 30 (14+16) баллов в 63 играх.