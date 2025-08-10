Алексеев о «Вашингтоне»: «Не объясняли, почему не играл. Говорили: «Продолжай работать, жди шанса». Получил его в плей-офф, сыграл хорошо, ко мне вопросов нет»

Александр Алексеев высказался о малом игровом времени в «Вашингтоне».

В прошедшем сезоне защитник провел 8 матчей за «Кэпиталс» в регулярном чемпионате НХЛ , не отметившись результативными действиями. В плей-офф на его счету 10 матчей и 0 очков.

В межсезонье Алексеев становился ограниченно свободным агентом, но клуб не стал делать ему квалификационное предложение. После этого игрок вышел на рынок свободных агентов и подписал контракт с «Питтсбургом ».

– Как по ходу сезона складывалась ситуация с игровым временем? Объясняли ли вам, почему вы не играете?

– Честно, особо никак не объясняли. Все было одно и то же: «Продолжай работать, жди своего шанса». В принципе, то же самое, что было и в позапрошлом году. Поэтому ничего нового я от них не услышал – просто делал, что говорили.

Продолжал работать и ждал. Как таковой шанс я получил в плей-офф – получил его, сыграл хорошо, ко мне вопросов нет, – сказал бывший защитник «Вашингтона » Александр Алексеев .