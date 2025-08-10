Артюхин о селекции СКА: «Не все иностранцы сразу показывают свой уровень, у кого-то адаптация растягивается на полгода. Время покажет, насколько хороши усиления»

Евгений Артюхин оценил трансферную политику СКА в межсезонье.

Ранее сообщалось , что 31-летний канадский нападающий Джозеф Бландиси и 32-летний американский форвард Рокко Грималди перейдут в петербургский клуб из АХЛ.

«Надо отталкиваться от бюджета. Конечно, этим ребятам понадобится время на адаптацию. Наш хоккей немножко отличается.

Не все иностранцы заходят сразу и показывают свой уровень. У кого-то адаптация растягивается на полгода. Время покажет, насколько хорошо усилился СКА », – сказал бывший нападающий петербуржцев Евгений Артюхин .

Бландиси в прошлом сезоне АХЛ провел 58 игр за «Торонто Марлис» в регулярном чемпионате, набрав 35 (15+20) очков. В НХЛ Джозеф выступал за «Нью-Джерси», «Анахайм» и «Питтсбург».

Грималди в прошедшем сезоне АХЛ сыграл 66 матчей за «Кливленд Монстерс» в регулярном чемпионате. На его счету 58 (17+41) очков. В НХЛ Рокко играл за «Флориду», «Колорадо» и «Нэшвилл».