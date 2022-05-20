Сушинский о лимите: «Легионеры не портят картину, создают конкуренцию. Наши задумаются лучше тренироваться и играть, если не хватит рабочих мест»

критически высказался про лимит на легионеров в .

«В чем смысл нового лимита? Я вообще не вижу смысла. В НХЛ его нет – они там как-то играют.

Легионеры никогда не портят картину, они создают конкуренцию.

Если нашим спортсменам не будет хватать рабочих мест, то они будут задумываться лучше тренироваться и играть. Здесь должен быть спортивный принцип, а не паспорт.

Если мы хотим иметь лучшую лигу, надо дать шоу. Тогда будет ходить зритель. Для шоу нужны хорошие игроки, да и не только игроки. Я давно говорю, что нельзя бояться легионеров.

На 100 процентов уверен, что цены на наших игроков упадут, потому что есть качественные дешевые легионеры. Здесь будет интереснее», – сказал бывший нападающий сборной России.