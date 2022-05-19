Жамнов об уменьшении лимита в КХЛ: «Нормальное решение, адекватное, будем постепенно переходить к новой системе»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Алексей Жамнов КХЛ лимит на легионеров Чемпионат.com Хоккей

Алексей Жамнов считает сокращение лимита на легионеров в КХЛ адекватным решением.

Ранее председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг сообщил, что лига сократит лимит до трех игроков в сезоне-2023/24.

«Считаю, что это нормальное решение, адекватное, будем постепенно переходить к новой системе.

Не потеряет ли КХЛ в качестве хоккея? Посмотрим, давайте ближайший сезон сначала пройдет, а дальше уже будет видно», – сказал главный тренер сборной России.

Напомним, в апреле Жамнов высказал мнение, что пять легионеров – это оптимальное число, которое не стоит менять.

Аркадий Ротенберг о лимите в КХЛ: «В сезоне-2022/23 будет пять иностранцев, в сезоне-2023/24 – три. Договоренность есть»

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