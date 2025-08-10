«Барыс» может подписать Родрига. У вратаря 2 матча за «Эдмонтон» в прошлом сезоне (Артур Хайруллин)
Оливье Родриг может перейти в «Барыс».
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, 25-летний канадский вратарь может подписать контракт с казахстанским клубом.
В прошедшем сезоне Родриг провел 2 матча в НХЛ в составе «Эдмонтона», потерпев два поражения при 86,2% отбитых бросков и коэффициенте надежности 3,10.
В регулярке АХЛ он провел 41 матч за «Бейкерсфилд», одержав 19 побед при 89,7% отраженных бросков и надежности 3,12.
«Ойлерс» не продлили контракт с Родригом.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
