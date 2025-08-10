Алексеев о переезде из Вашингтона в Питтсбург: «Затратно. У меня сын родился, вещей прибавилось, детская кроватка, 3 телевизора... Поедем на машине с прицепом»
– Как проходит предсезонка?
– Совсем скоро улетаю в Северную Америку. Я прилетел в Россию на месяц, а до этого провел месяц в Вашингтоне. Оформлял документы на собаку, тренировался там. Мы начали тренироваться 3 июня. 30 июля с семьей прилетели в Санкт-Петербург, и уже совсем скоро обратно.
– Вы сначала были в Вашингтоне или сразу в Питтсбург?
– В Вашингтоне – за вещами. Сначала вообще нужно будет заехать в Торонто, чтобы сделать визу. Потом – в Вашингтон за вещами, а оттуда уже поедем в Питтсбург на машине с прицепом.
– За несколько лет накопилось много вещей?
– Да, в целом – много. У меня сын родился в прошлом году, так что вещей прибавилось. Детская кроватка, 3 телевизора... Много всего, все придется перевозить. Получится довольно затратный переезд, – сказал бывший защитник «Вашингтона» Александр Алексеев.