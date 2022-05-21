Макдэвид набрал 2+ очка в 5-м матче плей-офф подряд. В XXI веке длиннее серия была у Малкина в 2009 году (6)

Теги рейтинги Кубок Стэнли Эдмонтон Евгений Малкин Уэйн Гретцки НХЛ Дэррил Ситтлер Дэйл Хаверчак Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид набрал 2+ очка в 5-м матче плей-офф подряд.

Капитан «Эдмонтона» забил и сделал результативную передачу во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Калгари» (5:3, 1-1). 

Он набрал не менее 2 очков в 8 из 9 матчей в текущем плей-офф. 

Серии из 6+ матчей подряд с 2+ очками в плей-офф за всю историю НХЛ выдавали только 5 игроков – Уэйн Гретцки (8, 1983 год), Тони Карри (7, 1981), Дэррил Ситтлер (7, 1977), Евгений Малкин (6, 2009) и Дэйл Хаверчак (6, 1993).

Макдэвид набрал 20 очков в 9 матчах в этом плей-офф. Быстрее всех за 30 лет – в 1992 году у Лемье было 22 в 9

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