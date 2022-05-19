Макдэвид – 5-й игрок в истории НХЛ, набравший 2+ очка в 7 из 8 матчей в одном плей-офф

набрал 4 (1+3) очка в матче с «Калгари» (6:9, 0-1).

Теперь на счету нападающего «Эдмонтона» 18 (5+13) баллов в 8 играх плей-офф-2022.

Он стал 5-м игроком в истории , набравшим не менее 2 очков в 7 из 8 первых матчей в одном плей-офф.

Ранее это удалось (1987 год, «Эдмонтон»), Дени Савару (1985 год, «Чикаго»), Тони Карри (1981 год, «Сент-Луис») и Дэррилу Ситтлеру (1977 год, «Торонто»).

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