Макдэвид – 1-й игрок «Эдмонтона» за 16 лет с голами в 4+ матчах подряд в плей-офф

набрал 4 (1+3) очка в матче с «Калгари» (6:9, 0-1 в серии).

Нападающий «Эдмонтона» продлил свою голевую серию до 4 игр.

Он стал первым игроком клуба с 2006 года, которому удалось забить голы в 4 или более матчах подряд в плей-офф.

В 2006 году это сделали Майк Пека и Шон Хоркофф.

В истории «Эдмонтона» более продолжительные голевые серии в плей-офф были только у (8 матчей в 1983 году, по 5 – в 1988-м и 1984-м), (5 матчей в 1988 году) и (5 матчей в 1985 году).

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