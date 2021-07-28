Платежка «Динамо» – 759 млн рублей. Шипачев получает 95 млн, Войнов – 70, О’Делл – 40 («СЭ»)

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Зарплатная ведомость «Динамо» составляет 759 миллионов рублей на данный момент.

Таким образом, московский клуб вписывается в потолок зарплат к следующему сезону КХЛ. Его размер – 900 миллионов. 

В списке приведены базовые зарплаты игроков без учета бонусов.

Вратари: Иван Бочаров – 35 млн рублей, Александр Еременко – 25 млн. 

Защитники: Вячеслав Войнов – 70 млн, Андрей Миронов – 50 млн, Андрей Педан – 45 млн, Андрей Сергеев и Михал Чайковски – по 35 млн, Егор Зайцев – 25 млн, Артем Волков – 20 млн, Сергей Бойков – 17 млн. 

Контракт Андрея Прибыльского под потолком не учитывается. 

Нападающие: Вадим Шипачев – 95 млн, Станислав Галиев и Оскар Линдберг – по 50 млн, Эрик О’Делл – 40 млн, Артем Федоров и Михаил Фисенко – по 35 млн, Иван Муранов – 25 млн, Александр Петунин – 20 млн, Владислав Ефремов – 17 млн, Иван Игумнов и Вячеслав Кулемин – по 15 млн, Семен Панкратов – 5 млн. 

Контракты Дмитрия Рашевского, Олега Зайцева и Богдана Тринеева под потолком не учитываются. 

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