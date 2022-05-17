Шевченко о Шипачеве и Войнове: «Ак Барс» давал 20 млн за каждого, «Динамо» требовало по 40-60. Наступила пауза, у москвичей не выдержали нервы – и они отдают игроков бесплатно»

Теги Ак Барс Вячеслав Войнов КХЛ Вадим Шипачев Динамо Алексей Шевченко деньги Хоккей

Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов перешли в «Ак Барс» бесплатно.

Об этом рассказал журналист Алексей Шевченко.

«Немного наших любимых российских историй о КХЛ. Переговоры между «Динамо» и «Ак Барсом» по поводу Шипачева и Войнова проходили так: казанцы давали за каждого по 20 миллионов. Динамовцы требовали 40-60 за хоккеиста.

Стороны не двигались в переговорах. Наступила пауза. Сделка была под угрозой. Нервы не выдержали у москвичей. И они отдают хоккеистов бесплатно», – написал журналист в телеграм-канале.

О переходах Шипачева и Войнова было объявлено 5 мая. Появлялась информация, что их, а также форварда Станислава Галиева «Динамо» обменяло в «Ак Барс» на 1000 рублей.

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