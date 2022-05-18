Подколзин об Овечкине: «Машина. Приходит осознание, как мне повезло играть в его эпоху. Для каждого российского пацана он хоккеист номер один»

рассказал о знакомстве с .

– В конце января в матче с «Чикаго» Будро оставил вас в запасе, сказав: «Возможно, он изменит свой взгляд на вещи, порой пытается сделать слишком много». Могли бы рассказать, какие конкретно претензии были к вам?

– В то время я играл плохо. Все шло к тому, что я пропущу одну игру. Есть еще фишка в : ты должен посмотреть со стороны свою игру, посмотреть с трибуны игру своей команды. И это действительно помогает.

Матч с «Чикаго» смотрел с тренерами, мы обсуждали моменты, как и где сыграть, и после хоккея я вышел с другим пониманием. Из трех матчей, которые я пропустил, два было с «Чикаго». Так и не удалось мне с ними сыграть, хотелось на их арене провести матч.

Конечно, отправка в запас – неприятный момент. Но Брюс мне все объяснил. Он сказал: «Я не сомневаюсь, что ты будешь хорошим игроком, просто вот так нужно для тебя». Я еще когда с Овечкиным познакомился, он мне сказал: «Слушай Брюса и все будет нормально, он тебе поможет как хоккеисту».

– Расскажите про знакомство с Овечкиным.

– Мы познакомились после игры в Вашингтоне. Перекинулись словами. Но он, конечно, машина. Тут ничего не скажешь. Постепенно приходит осознание того, как мне повезло играть в эпоху Овечкина. Это очень здорово. Для каждого российского пацана Александр – хоккеист номер один. Его знает весь мир. Знакомство с ним – приятное событие.

– Выходили против его тройки?

– Да, было непросто. Там ведь еще и Кузнецов. Против таких троек очень тяжело играть. Они очень много владеют шайбой, очень много катаются. Обороняться против них сложно, – сказал нападающий «Ванкувера».