Подколзин о тренировках в «Ванкувере»: «Тренер может к тебе подойти: «Ты че? Улыбнись». В России все серьезнее, а там люди не запариваются»

рассказал об отличиях в отношении к тренировкам в России и в .

Форвард ответил на вопрос о разнице в ментальности в тренировочном процессе.

«Они просто относятся с тренировкам, к тренировочному процессу. Все смеются, все катаются, улыбаются, несмотря на то что идет работа. Все в хорошем настроении. Тренер может к тебе подойти и сказать: «Ты че? Улыбнись, все нормально». В России все, конечно, серьезнее. Это не хорошо и не плохо. Но, наверное, самое большое отличие.

Потом, что люди не запариваются о многих вещах. Что-то не получилось, какие-то неудачные моменты, не запариваются. Потому что за собой вести столько плохих мыслей – тебя просто не хватит. У тебя есть шанс справиться завтра, послезавтра.

Поэтому люди проще относятся к неудачам. Над этим, конечно, еще надо будет поработать. Я спокоен, никому ничего не показываю, но переживаю в глубине себя, если что-то сделал неправильно или ошибся, а нам забили. Конечно, это не просто, но это стоит принять. У всех можно чему-то научиться», – сказал Подколзин.