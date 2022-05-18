Подколзин о вечере новичков в «Ванкувере»: «Скидывались по 5 тысяч долларов, я сказал русский тост на английском. Прикольно посидели, кайфанул»

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Василий Подколзин потратил 5 тысяч долларов на вечеринку новичков в «Ванкувере»

– Важный вопрос. Вечеринка новичков у вас состоялась?

– Да. Нас (новичков – прим. Sports.ru) было четверо. Я, Хегландер и два пацана, у которых не было вечеринки, но они уже постарше. Мы играли в Вашингтоне, и у нас был день отдыха перед матчем в Нэшвилле.

Это столица кантри-музыки. Мы [всей командой] пошли в ресторан, Хегландер пытался песню спеть, а я сказал русский тост на английском. Вроде всем понравилось. Прикольно посидели, я кайфанул.

– Сколько денег пришлось отдать?

– Мы скидывались по 5 тысяч долларов, может, чуть-чуть больше. Нам повезло, что нас было четверо, – сказал нападающий «Кэнакс». 

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