Овечкин посетит матч РПЛ «Динамо» – «Сочи» и совершит символический удар в гонг

посетит матч 30-го тура РПЛ между «Динамо» и «Сочи».

Игра состоится 21 мая на «ВТБ-Арене».

Хоккеист совершит символический удар в гонг на 85-й минуте матча.

«Знаменитый хоккеист Александр Овечкин посетит матч «Динамо» – «Сочи». Он также совершит символический удар в гонг на 85-й минуте матча (это традиция на динамовской арене). А еще мы пригласили Овечкина поболеть за нас в финале Кубка России.

Овечкин начал свою профессиональную карьеру в московском «Динамо» в 16 лет. Сейчас Александр – капитан клуба «Вашингтон Кэпиталс», трехкратный чемпион мира по хоккею.

Овечкин старается посещать игры родного «Динамо» в то время, когда находится в Москве», – говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».

Овечкин является воспитанником хоккейной команды бело-голубых. Он выступал за «Динамо» до переезда в Северную Америку.