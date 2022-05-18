Кожевников о том, по силам ли Кучерову превзойти Овечкина: «Вряд ли. Он не забивает по 50 голов за сезон»

Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Александр Кожевников Никита Кучеров Кирилл Капризов Хоккей

Александр Кожевников считает, что с Никитой Кучеровым «Тампа» снова выиграет Кубок Стэнли.

– Никита в полном порядке в этом сезоне. Более того, я думаю, что с ним «Тампа» снова выиграет Кубок Стэнли.

Мне нравится их игра, есть ощущение, что им по силам выиграть титул третий год подряд. Если получится, это будет сумасшедшее достижение.

– Можно ли назвать Кучерова самым сильным российским хоккеистом сейчас?

– Есть, например, Кирилл Капризов, но если мы берем в плане стабильности, то, конечно, Кучеров – номер один.

– По силам Никите превзойти в будущем самого Овечкина?

– Это вряд ли, потому что у него были серьезные травмы и он не забивает по 50 шайб за сезон, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Кучеров затащил для «Тампы» первый матч с «Флоридой» – набрал 1+1 (пас на Перри – просто огонь!). У Сергачева – передача

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