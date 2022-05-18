«Салават Юлаев» подписал контракт с Дроздовым на 3 года

подписал контракт с белорусским форвардом Иваном Дроздовым.

Срок соглашения рассчитан на три года.

Ранее клуб выменял права на Дроздова у «Спартака».

В активе 22-летнего игрока 18 (12+6) очков в 44 играх минувшего регулярного чемпионата . В плей-офф он набрал 2 (1+1) балла в 5 матчах.

«Эмоции от обмена – самые положительные, потому что перехожу в один из самых топовых клубов КХЛ. Переговорные процессы вел агент. Знаю, что они были непростые, но Уфа проявила наибольшую заинтересованность.

Что касается предстоящей роли в команде, то все зависит от тренерского штаба. поприветствовал в команде, сказал напутственные слова, чтобы я продолжал работать в том же духе. Готов играть и выполнять все установки», – сказал .