«Салават Юлаев» подписал контракт с Дроздовым на 3 года

«Салават Юлаев» подписал контракт с белорусским форвардом Иваном Дроздовым.
Срок соглашения рассчитан на три года.
Ранее клуб выменял права на Дроздова у «Спартака».
В активе 22-летнего игрока 18 (12+6) очков в 44 играх минувшего регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф он набрал 2 (1+1) балла в 5 матчах.
«Эмоции от обмена – самые положительные, потому что перехожу в один из самых топовых клубов КХЛ. Переговорные процессы вел агент. Знаю, что они были непростые, но Уфа проявила наибольшую заинтересованность.
Что касается предстоящей роли в команде, то все зависит от тренерского штаба. Виктор Козлов поприветствовал в команде, сказал напутственные слова, чтобы я продолжал работать в том же духе. Готов играть и выполнять все установки», – сказал Иван Дроздов.