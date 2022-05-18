Башкиров об играх сборной России с Беларусью: «Отличные, конкурентные матчи. Установка была на активный, атакующий хоккей»

Форвард назвал конкурентными матчи сборной с белорусами.

– По итогам матчей в Туле и Питере главный тренер сборной России Сергей Зубов назвал главным открытием – уфимскую тройку Пустозеров – Алалыкин – Башкиров. Удивлены?

– Было приятно это услышать, но и другие молодые ребята сборной здорово сыграли. Может, нам с Алексеем и Даниилом было немного полегче, все-таки хорошо знаем друг друга по клубу, не потребовалась адаптация.

Вообще мы с удовольствием поехали в сборную, там отличная атмосфера, организация. Длинный отпуск никому не идет на пользу, особенно молодым игрокам. Провели отличные, конкурентные матчи с молодежной сборной России, с белорусами.

– Уровень игр в национальной команде действительно выше, чем в клубах?

– Это был мой второй вызов в первую сборную, до этого в прошлом сезоне получал приглашение перед Кубком «Карьялы». В турнирах на уровне сборной особые эмоции, где-то нужно их доставать из себя дополнительно. Скорость принятия решений, темп игры, ее плотность на таких турнирах чуть выше.

– В плане тактики в сборной чему-то удивились?

– Знал, что в национальной команде играют в скоростной, атакующий хоккей, здесь нам после «Салавата» не надо перестраиваться. В Уфе и сборной немного разные схемы игры в обороне, но это детали.

– Но на последней Олимпиаде сборная России играла скорее в закрытый хоккей.

– Про Пекин ничего не скажу, меня, к сожалению, там не было. Но в Туле и Питере была установка на активный, атакующий хоккей, – сказал Башкиров.