Башкиров об играх сборной России с Беларусью: «Отличные, конкурентные матчи. Установка была на активный, атакующий хоккей»

Теги Салават Юлаев Сборная России по хоккею Сергей Зубов Сборная Беларуси по хоккею товарищеские матчи Данил Башкиров Хоккей

Форвард «Салавата» Данил Башкиров назвал конкурентными матчи сборной с белорусами. 

– По итогам матчей в Туле и Питере главный тренер сборной России Сергей Зубов назвал главным открытием – уфимскую тройку Пустозеров – Алалыкин – Башкиров. Удивлены?

– Было приятно это услышать, но и другие молодые ребята сборной здорово сыграли. Может, нам с Алексеем и Даниилом было немного полегче, все-таки хорошо знаем друг друга по клубу, не потребовалась адаптация. 

Вообще мы с удовольствием поехали в сборную, там отличная атмосфера, организация. Длинный отпуск никому не идет на пользу, особенно молодым игрокам. Провели отличные, конкурентные матчи с молодежной сборной России, с белорусами.

– Уровень игр в национальной команде действительно выше, чем в клубах?

– Это был мой второй вызов в первую сборную, до этого в прошлом сезоне  получал приглашение перед Кубком «Карьялы». В турнирах на уровне сборной особые эмоции, где-то нужно их доставать из себя дополнительно. Скорость принятия решений, темп игры, ее плотность на таких турнирах чуть выше.

– В плане тактики в сборной чему-то удивились?

– Знал, что в национальной команде играют в скоростной, атакующий хоккей, здесь нам после «Салавата» не надо перестраиваться. В Уфе и сборной немного разные схемы игры в обороне, но это детали.

– Но на последней Олимпиаде сборная России играла скорее в закрытый хоккей.

– Про Пекин ничего не скажу, меня, к сожалению, там не было. Но в Туле и Питере была установка на активный, атакующий хоккей, – сказал Башкиров. 

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