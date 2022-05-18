Третьяк о переизбрании Вяльбе: «Это профессионал своего дела. На протяжении многих лет лыжники радуют нас своими победами»

поздравил Елену Вяльбе с переизбранием на пост президента ФЛГР.

Вяльбе была единогласно переизбрана на пост главы Федерации лыжных гонок России. Она занимает эту должность с 2010 года.

«От имени федерации я хотел бы ее поздравить с переизбранием. Это достойный человек, профессионал своего дела.

На протяжении многих лет лыжники радуют нас своими победами, особенно [на Олимпиаде] в Пекине, где их успех был потрясающим, была проведена большая работа.

Она успешно работает с международной федерацией, министерством спорта, национальным олимпийским комитетом. Заслуженный человек, тренер, мастер спорта и прекрасный организатор», – сказал президент Федерации хоккея России.

Выборы президента ФХР пройдут 19 мая. Третьяк – единственный кандидат (ТАСС)